مع اقتراب انتهاء ملف “السيطرة الجديدة” على درعا.. قوات النظام تستكمل “التسويات” في مدن وبلدات الريفين الشمالي والشرقي

محافظة درعا: تتواصل عمليات تطبيق بنود الاتفاق بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ووجهاء وأعيان درعا بوساطة ورعاية روسية، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “التسويات” مستمرة في مدن وبلدات وقرى ريفي درعا الشمالي والشرقي، وتحديداً في كل من الشيخ مسكين وازرع وبصر الحرير ومحجة وقرى منطقة اللجاة، وتترافق التسويات مع تسليم السلاح الفردي على أن يتم إجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل لاحقاً. ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام تواصل عمليات “التسوية” في مناطق اللجاة بريف الشمالي الشرقي، وبدأت بـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في الشيخ مسكين وازرع شمالي درعا على أن تستكمل إجراء ” التسويات” في قُرى تابعة لمنطقة اللجاة خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المناطق بضمانات الروس، بالتزامن مع استمرار “تسوية” أوضاع المطلوبين في مناطق الريف الشرقي لمحافظة درعا، لتقوم بعدها قوات النظام بطي ملف “التسويات” بمحافظة درعا بشكل كامل بعد الانتهاء من المناطق آنفة الذكر، والتي سبقها “تسويات” درعا البلد ومناطق ريف درعا الغربي والأوسط.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات النظام بدأت يوم أمس الأول بعمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين والمتخلفين من الخدمة الإلزامية في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة بريف درعا.