مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات “قيصر”.. العملة السورية تواصل انهيارها وتلامس حاجز الـ2000 ليرة مقابل الدولار أمريكي

سجلت الليرة السورية اليوم الخميس انهياراً جديداً أمام القطع الأجنبية، ففي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ضمن محافظتي حلب وإدلب بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1930 شراء و1940، وسعر 2022 شراء و2047 مبيع أمام اليورو، و 275 شراء و279 مبيع أمام الليرة التركية.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سجلت الليرة السورية سعر 1840 للشراء و1860 للمبيع أمام الدولار الأميركي، وسعر 2018 شراء و2045 مبيع أمام اليورو، و 269 شراء و274 مبيع أمام الليرة التركية.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من دخول قانون العقوبات “قيصر” الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون في يونيو المقبل، وتشهد الأسواق السورية في مختلف المناطق ارتفاعاً جنونياً لأسعار المواد الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطن السوري في تأمين احتياجاته اليومية في ظل الدخل المحدود.