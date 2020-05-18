مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات “قيصر”.. انهيارات متسارعة بقيمة الليرة السورية وسط كارثة إنسانية جديدة تلاحق السوريين في الداخل

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين انهياراً جديداً أمام القطع الأجنبية، ففي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ضمن محافظتي حلب وإدلب بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1830 شراءً و 1870، وسعر 1974 شراءً و 2022 مبيعاً أمام اليورو، و 264 شراءً و 272 مبيعاً أمام الليرة التركية.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سجلت الليرة السورية سعر 1740 شراءً و 1770 مبيعاً أمام الدولار الأميركي، وسعر 1876 شراءً و 1913 مبيعاً أمام اليورو، و 251 شراءً و 258 مبيعاً أمام الليرة التركية.

وانعكس تدهور قيمة الليرة السوري وانهيار الاقتصاد المتواصل على حياة المواطن السوري ضمن مختلف المناطق، في ظل العجز التام من قبل حكومة النظام السوري عن ضبط السوق السوداء التي باتت هي المتحكم الرئيسي لأسعار المواد الأساسية التي تشهد ارتفاعا جنونيا بشكل يومي بالإضافة لفقدان بعضها من الأسواق.