مع اقتراب تطبيق “قيصر”.. مئات الشاحنات المخصصة لنقل النفط تدخل مناطق نفوذ “قسد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول مئات الشاحنات المعدة لنقل النفط الخام إلى محافظة الحسكة ضمن مناطق “قسد” قادمة من مناطق نفوذ النظام السوري، وذلك لرفد مصفاتي التكرير في بانياس وحمص بالنفط قبل أيام من تطبيق قانون العقوبات “قيصر”.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن خلافا نشب بين القوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية بما يتعلق باستخدام اتستراد “حلب – الحسكة” مع تصاعد كبير بسير القوافل التجارية على الطريق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس أوقفوا عددا كبيرا من الشاحنات التجارية ومنعوا السائقين من استخدام الطريق.

وكان المرصد السوري رصد، في 27 أيار الفائت، تسيير قوافل من السيارات المدنية والشاحنات التجارية على طريق “حلب-الحسكة” المعروف بـ”m4″، حيث تدخل السيارات التجارية ابتداءً من المعابر الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام في ريف حلب الشرقي مرورا بمحافظة الرقة وصولا إلى الحسكة وبالعكس، بينما سارت المركبات المدنية على الطريق الواقع ضمن نفوذ “الإدارة الذاتية” بشكل طبيعي.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن عربات روسية رافقت شاحنات تابعة لشركة القاطرجي محملة بالنفط كانت تسير على طريق “m4″، في حين حصل خلاف بين القوات الروسية و”قسد” بسبب مرور تلك الشاحنات.