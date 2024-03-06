مع اقتراب حلول شهر رمضان.. فقدان المواد وارتفاع أسعار المحروقات في مخيم الركبان المحاصر بشكل كامل منذ 8 أيام

يتفاقم الوضع الإنساني في مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، بسبب الحصار الذي تفرضه قوات النظام والميلشيات الموالية لها على الطريق الوحيد الذي يربط بين مناطق الأخير والمخيم، منذ 8 أيام، في 28 شباط الفائت.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، فقدت بعض أصناف المواد، وارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير، حيث وصل سعر لتر المازوت إلى ما يقارب 20 ألف ليرة سورية، ووصل لتر البنزين إلى 25 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلي المفقودة دائما، بينما يجد النازحين أنفسهم أما خيارين أحلاهما مر، إما الرحيل إلى مناطق سيطرة النظام وسط مصير مجهول يلاحقهم أو “الموت البطيء” وسط ظروف معيشية قاهرة.

ويجبر الأفراد الراغبين بمغادرة الركبان على دفع أموال مابين 500- 700 دولار أمريكي، للأفرع الأمنية لإزالة الملاحقات الأمنية بحق الفرد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 شباط، إلى قيام حواجز قوات النظام بمنع دخول سيارات محملة بمواد غذائية إلى مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، وذلك على خلفية قيام جيش سوريا الحرة والفصائل الموجودة داخل المخيم بمطاردة المدعو محمد العكيل، بتهمة التخابر لصالح فرع مخابرات تدمر لاعتقاله.

ووفقا للمصادر، فإن هذه الشخص يعمل أيضا لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني، عبر تسهيل تجارة المخدرات والسلاح، ومتهم بإثارة الفتن والقلاقل داخل المخيم خلال الأونة الأخيرة.

ويطالب أهالي المخيم الجهات المعنية بالتدخل والمساهمة في دخول مواد أساسية إلى المخيم، وإقصاء المدنيين القاطنين في المخيم عن الأحداث الدائرة بين النظام وأجهزته الأمنية من جهة وجيش سوريا الحرة من جهة أخرى، وعدم استخدام المدنيين كأداة للضغط.