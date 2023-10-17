مع اقتراب دخولها الشهر الثالث.. المظاهرات السلمية تتجدد وسط مدينة السويداء مطالبة بالحرية وإسقاط رأس النظام

محافظة السويداء: وصل العشرات من المواطنين من أبناء محافظة السويداء إلى ساحة السير/الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بالحرية وبإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة وذلك في ظل استمرار الحراك الشعبي لليوم 57 على التوالي، حيث هتف المتظاهرون شعارات منددة بالنظام ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة برحيله.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، توافد العشرات من أهالي قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة، حاملين لافتات كتب عليها:” الثورة تحمله في أعماقك وتموت من أجله”، “لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا”، “أين تتواجد الحرية تتواجد الحياة بكرامة”، “إسرائيل تقصف دمشق والأسد يرد في إدلب وحلب”، “يأسك أملهم”، “فكنا لكن الخط يلا انطلقوا ع ساحة الكرامة يا مؤيدين”، “إشارة نصر في ساحة الكرامة- في جنازة بشار – جمعة كبيرة وأمل ونصر قريب- الأحرار في ساحة الكرامة.