مع اقتراب فصل الشتاء.. الأهالي في مدينة دير الزور يلجأون لشراء الحطب بسبب ارتفاع أسعار مادة المازوت

تشهد مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية ارتفاعاً حاداً في أسعار المحروقات ونقص المواد النفطية فيها ومع اقتراب فصل الشتاء أصبح أغلب سكان المدينة يلجأون لشراء الحطب كوسيلة أولية للتدفئة.

وارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير ومخيف ووصل سعر برميل المازوت الواحد لنحو 3 ملايين ليرة سورية بما يعادل راتب موظف لمدة 7 أشهر، حيث قامت شركة المحروقات التابعة للنظام باحتكار المادة وبيعها في السوق السوداء، ويقوم الموظفون بتوزيع 50 لتر على البطاقة الذكية لمعارفهم وأهالي الواسطات، وارتفعت أسعار المحروقات عن الشتاء الماضي 3 أضعاف مما كانت عليها سابقًا بسبب احتكارها من قبل عملاء النظام وتهريبها إلى محافظات دمشق وحلب وغيرها من المحافظات السورية.

يقول (م.خ) للمرصد السوري: السنة الماضية حرمنا من المازوت بسبب الأزمة والواسطات وهذه السنة لا يوجد مازوت ولا يوجد لدي قدرة على شراء برميل واحد بسبب ارتفاع المادة بشكل كبير، قمت بشراء طن من الحطب لاستخدامه خلال فصل الشتاء القادم رغم أن الحطب فيه أمراض كثير وروائحه مضرة بالأطفال.

بدوره يقوا (م.ك) للمرصد السوري: لم استطع شراء برميل مازوت الا بعد أن قمت ببيع قسم من أثاث بيتي، واشتريته من تجار النظام الذين يحتكرون المادة، لدي أطفال ولم استطع تركهم بدون تدفئة لهذا العام.

ويتخوف الأهالي في مدينة دير الزور من نقص مواد التدفئة في المدينة بشكل كبير مع الكثافة السكانية مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية خلال فصل الشتاء القادم.