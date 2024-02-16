مع اقتراب موسم الكمأة.. مخلفات الحرب خطر يتربص بالمدنيين في البادية السورية

يفترش الرصيف بقدم مبتورة وقلب محزون على فقدانه لولده إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، منادياً رزقه في بيع الخضروات، المواطن (خالد .ص) البالغ من العمر 27 سنة، من سكان قرية عياش في ريف ديرالزور الغربي، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، يتحدث لنشطاء المرصد السوري عن حادثة بتر قدمه وفقدانه لإبنه الذي كان برفقته قائلاً: ” نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وتوجه معظم أبناء المنطقة إلى البحث عن الكمأة لغلاء ثمنها ، توجهنا ذات يوم للبحث عن الكمأة ولكن حلمنا بتحقيق ربح ومال وفير تحول لمأساة، حيث أنفجر لغم أرضي بدراجتي النارية ماأدى إلى وفات ولدي وبتر ساقي”.

يعيش ملايين السوريين على مختلف مناطق النفوذ في مساحات جغرافية ملغومة وموبوئة بالمخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة طيلة 12 عاماً من سنوات الحرب، الأمر الذي يدفع فاتورته مدنيين إما بالموت أو فقدان جزء من جسدهم وسط تقاعس كبير من قبل المنظمات الدولية بإزالتها.

وبالرغم من إن موسم الكمأة والرعي تتخذه أغلب العائلات مصدر رزق لها، إلا إنها لا تخلو من مفاجآت قاتلة اثناء عملية البحث، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عام 2023 الفائت ، فقدان 89 مدنياً لحياتهم بينهم طفلين و10 سيدات بالإضافة إلى 109 آخرين أصيبوا أثناء جمعهم لمادة الكمأة ضمن مناطق نفوذ النظام، بالإضافة لاستشهاد 2 وإصابة طفل أثناء جمع الكمأة أيضاً بمناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ومن ضحايا مخلفات الحرب أيضاً المواطن (إبراهيم، ن) الذي يبلغ من العمر 46 عاماً، وهو من سكان حي الموظفين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة ديرالزور، فقد ساقه الأيمن بعد عودته إلى منزله بعد أن طمأنتهم القوى الأمنية بإن كتيبة الهندسة عملت على إزالة الألغام و المخلفات الحربية من الحي، إلى إن هذا الكلام لم ينطبق على منزله حيث انفجر لغم أفرادي وتسبب بقطع ساقه، وأضطر لبيع السجائر “الدخان” على بسطة صغيرة في دوار حمود العبد وسط مدينة ديرالزور.

في السياق يقول المواطن (عبدالرحمن ،خ) من أبناء بلدة الكشكية بريف ديرالزور الشرقي منطقة ” الشعيطات”: ” أثناء عملية التحرير لقوات “قسد” في المنطقة، أضطررنا للنزوح وبعد الإنتهاء من العمليات عدنا إلى منزلنا عام 2018 لكن تعرضت لإعاقة دائمة بسبب إنفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” كانت مزروعة داخل منزله، ويشكو المواطن ( ع،خ) من ظروفه المعيشية الصعبة وعدم قدرته على مزاولة العمل بسبب إعاقته”.

ومع قدوم شهر آذار يعتبر موسم الكمأة أستثنائيا في البادية خاصة بعد الهطولات المطرية الوفيرة التي شهدتها المنطقة، لما له من فائدة غذائية وقيمة مادية تعيلهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشونها، خاصة إن سعر الكيلو الغرام الواحد من بعض أنواعها يصل أحيانا إلى 55000 ألف ليرة سورية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام 2024 تعداد الشهداء المدنيين وهم 12 شخصاً بينهم 11 طفل ، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل