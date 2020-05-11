مع اقتراب موعد الحصاد.. الفصائل تقصف الأراضي الزراعية في ريف “عين عيسى”

مع اقتراب موعد الحصاد.. الفصائل تقصف الأراضي الزراعية في ريف “عين عيسى”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف الأراضي الزراعية في قرية هوشان غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وأطلقت الفصائل عدة قنابل ضوئية في أجواء “عين عيسى”.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم الحصاد لافتعال حرائق في المحاصيل الزراعية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية استهدف المنطقة الواقعة بالقرب من “مخيم عين عيسى”، ما أدى لاشتعال النيران في بعض الأراضي المتاخمة للمخيم.

كما قصف الجيش التركي كل من ناحية “عين عيسى” وتل أبيض الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.