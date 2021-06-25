مع التصعيد المتواصل على المنطقة.. معلومات عن تحضيرات تركية جديدة لشن عملية عسكرية على منبج برفقة فصائل “الجيش الوطني”

يتصاعد الحديث مؤخراً عن نية الجانب التركي بشن عملية عسكرية جديدة ضمن الأراضي السورية برفقة فصائل “الجيش الوطني” الموالية له، وفي هذا السياق أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادات وعناصر في الجيش الوطني يتحدثون عن عملية عسكرية قريبة لهم برفقة الأتراك والهدف سيكون منبج بشكل الرئيسي، حيث تتواصل التحضيرات والتجهيزات وجمع المعلومات، ووفقاً للمعلومات الواردة فإن العملية قد تكون ما بعد عيد الأضحى القادم أي في أواخر شهر تموز وما بعد ذلك، وأضافت المصادر بأن الكلام ذاته يشمل كل من عين عيسى وعين العرب (كوباني)، لكن باحتمالية ضئيلة جداً مقارنة بمنبج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح أمس الخميس، قصفاً مكثفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات مجلس منبج العسكري على طول محاور التماس بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، تزامن ذلك مع استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لمقتل 4 من عناصر الفصائل على جبهة توخار بريف منبج.