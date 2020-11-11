مع التكبيرات وأمام الناس.. عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يقطعون رأس شخص في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومعهم رجل من قرية الحجنة بريف دير الزور، وقاموا بقطع رأسه أمام الناس في قرية الطجيكي بريف دير الزور، ومن ثم انصرفوا وهم يرددون التكبيرات.

وكان المرصد السوري قد وثق، أمس، إصابة عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقلهم في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عملية اغتيال ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، في ظل النشاط المتواصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث قتل عنصر في قسد جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.