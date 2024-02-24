مع انتشار السلاح والفلتان الأمني.. مسلحون مجهولون يختطفون شاباً في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف شاب “19 عاماً” لأسباب مجهولة وذلك بعد اقتحام مزرعة دجاج لوالده في بلدة دير البخت الواقعة في ريف درعا الشمالي، حيث جرى اقتياده لجهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مداهمة مجموعة مسلحة أمس، منزلاً في بلدة إبطلع بريف درعا الأوسط، بهدف اعتقال شخص يتهم بتجارة “المخدرات” وارتكاب أعمال سرقة و “تشليح” وانتهاكات بحق أهالي البلدة، وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه في المنزل أقدم المسلحون على اعتقال شقيقه وابن شقيقه، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.