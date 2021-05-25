مع انتشار السلاح ومخلفات الحرب في سورية.. قنبلة تودي بحياة رجل وطفله في السويداء.. ولغم أرضي يصيب موظف بلدية في ريف حماة

مع انتشار السلاح ومخلفات الحرب في سورية.. قنبلة تودي بحياة رجل وطفله في السويداء.. ولغم أرضي يصيب موظف بلدية في ريف حماة

قُتل مواطن وطفله من أهالي مدينة شهبا في محافظة السويداء، اليوم، إثر انفجار قنبلة يدوية في منزلهم بمدينة شهبا، دون ورود معلومات إضافية.

وفي سياق آخر، انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في “تركس”، في منطقة بطيش جنوب مدينة حلفايا بريف حماة، أثناء عمله على افتتاح طريق ترابي لحصاد المحاصيل الزراعية في المنطقة، ما أدى إلى إصابة سائق “التركس” وهو موظف في البلدية بجروح طفيفة.

وأشار المرصد السوري في 23 أيار إلى إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية عرشونة بريف حماة الشرقي، أثناء قطفهم لأزهار “القبار”.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّقوا، استشهاد شاب إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق، أثناء قيامه بجني محصول “المحلب” في المزارع المحيطة ببلدة البارة في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.