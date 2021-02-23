مع انتشار الفوضى في السويداء.. مجهولون يقتلون رجل مسن ويسلبون سيارته.. وآخرون يسرقون معدات منشأة صناعية 

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل رجل مسن من أبناء بلدة شقا بريف السويداء الشمالي الشرقي، إثر تعرضه للضرب أثناء سرقة سيارته من قبل مجهولين.

على صعيد انتشار الفوضى في ريف السويداء، سرق مجهولون محولة كهربائية لمنشأة صناعية في بلدة شقا، ما أدى إلى توقف عمل المنشأة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 9 شباط، مقتل شاب، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته ضمن قرية عرى بريف السويداء الجنوبي الغربي، ورصد المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، عثور أهالي على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مقتولًا بطلق ناري، ملقى على جانب طريق صلخد في ريف السويداء الشمالي، في ظروف غامضة.

ورصد المرصد السوري، في 1 فبراير/شباط، عثور الأهالي على جثتين لشابين داخل سيارة تم قتلهما بعدة طلقات نارية، وذلك قرب مفرق سويمرة في ريف السويداء الشمالي.