مع انتشار الفوضى والميليشيات العسكرية.. مسلحون يختطفون عائلة كاملة ويقتلون الأب في ريف حماة الشرقي

محافظة حماة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اقتحم مسلحون مجهولون يرجح أنهم من الميليشيات الموالية للنظام، فجر يوم أمس، منزلاً لأحد المواطنين في قرية الجدوعية بريف حماة الشرقي، واعتقلوا عائلة كاملة مؤلفة من الزوج والزوجة والأولاد، في حين عُثر على جثة الزوج على بعد أمتار من منزله، بينما أفرج على الزوجة بعد ساعات من اعتقالها، فيما لايزال مصير الأولاد مجهولاً حتى الآن.

يأتي ذلك، في ظل الفوضى وانتشار الميليشيات الموالية لكل من إيران وروسيا والنظام والميليشيات العشائرية التي تحاول فرض نفوذها على حساب البقية، إضافة إلى نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

وكانت مجموعة مسلحة يعتقد أنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” اختطفوا، في 20 سبتمبر/أيلول الفائت، 3 مواطنين من أبناء ريف حماة الشرقي، في مزارع قرية بيوض بناحية السعن، حيث سرق المسلحون نحو 30 رأساً من الأغنام، وسيارات محملة بمحاصيل زراعية.