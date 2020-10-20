مع انتشار مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية.. إصابة مواطن جراء انفجار لغم أرضي في ريف حماة 

أصيب شخص بجروح بليغة جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية لقرية العلباوي بريف حماة الشرقي.

وتشكل مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة أحد أهم التحديات التي تواجه الأهالي عامة والمزارعين خاصة في ريف حماة، حيث تنتشر مخلفات الحرب في معظم الأراضي الزراعية التي كانت يوماً ما مكاناً لصراع قوات النظام والفصائل.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي، أثناء عمله في حراثة الأراضي الزراعية في منطقة الواسطة “وادي الدورات” شمال مدينة صوران بريف حماة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح بليغة.

ولا يزال خطر الألغام قائماً في أغلب مناطق ريف حماة الشمالي، ويتربص خطرها بحياة المواطنين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية لقرية الصفصافية في ريف حماة، ما أدى لإصابة عدد من العاملات بجروح متفاوتة.

كما أصيب مواطن بجروح خطيرة، في 7 آب الفائت، جراء انفجار لغم بجراره الزراعي أثناء حراثة أرض زراعية جنوب ناحية كرناز بريف حماة الغربي.