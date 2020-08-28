مع انخفاض وتيرة القصف البري في منطقة “بوتين-أردوغان”.. الفصائل تستهدف نقاط قوات النظام في سهل الغاب.. وقوات النظام تقصف جبل الزاوية

استهدفت الفصائل بالرشاشات الثقيلة مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور البحصة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، انخفاضا في وتيرة القصف البري خلال الـ24 ساعة الفائتة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث اقتصر القصف على مواقع في سهل الغاب وجبل الزاوية وقرية في ريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا مكثفاً نفذته قوات النظام على كنصفرة والفطيرة ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، وقرية كفر تعال في ريف حلب، والزيارة في سهل الغاب، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.