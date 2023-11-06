مع تجدد الاشتباكات بين غرب الفرات وشرقه.. شهداء وجرحى بقصف متبادل بين قوات النظام و”قسد” في ريف دير الزور

مع تجدد الاشتباكات بين غرب الفرات وشرقه.. شهداء وجرحى بقصف متبادل بين قوات النظام و”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام وسيدة في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، كما وأصيب أخرون بجراح متفاوتة بينهم سيدة، نتيجة سقوط قذائف مدفعية، تزامنا مع اشتباكات على ضفتي الفرات.

على صعيد متصل، استشهد مواطن، نتيجة قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية بعشرات القذائف على مدينة الميادين ردا على استهداف قوات النظام لنقاطها.

كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام في غرب الفرات، إلى بلدتي ذيبان والحوايج على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، وأدت الاشتباكات إلى إحراق عربة عسكرية لـ “قسد” من قبل المسلحين، ومن ثم انسحاب الأخيرة باتجاه مناطق النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مساء أمس، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، إثر الهجوم الذي نفذه مسلحون محليون، على حاجز الصور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، وراح ضحيته طفلة، وسط معلومات عن اتساع رقعة الاشتباكات وبث الرعب بين المدنيين في المنطقة.