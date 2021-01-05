مع تجدد القصف البري المتبادل شمالي الرقة.. “قسد” تدمر آليات ثقيلة للفصائل الموالية لتركيا على محاور عين عيسى 

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً متبادلاً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وتمكنت “قسد” من تدمير تركس وعربة شيلكا للفصائل الموالية لتركيا على محور قرية معلق، فيما تعرضت قريتي هوشان والخالدية لقصف بري مصدره القوات التركية المتمركزة في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إصابة مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، استهدف بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك، وطريق الـ”M4″ شمالي الرقة.