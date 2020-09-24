مع تجدد قصف قوات النظام على مناطق جبل الزاوية.. الفصائل تستهدف تجمعاتها في ريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل العاملة في ريف إدلب، استهدف مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية الدانة والجرادة شمال مدينة معرة النعمان جنوب شرق محافظة إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الإسلامية بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام على محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامنا مع تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على قرى جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومنطف وكدورة بريف إدلب الجنوبي، وزيزون وقسطون الزيارة وتل واسط والمنصورة وقليدين بسهل الغاب شمال غرب حماة، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في منطقة جورين بريف حماة الغربي، وبلدة كفرنبل جنوبي إدلب.