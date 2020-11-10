مع تحسن صرف الليرة التركية.. “وتد” تخفض سعر المحروقات.. و”حكومة الإنقاذ” تزيد 25 غراماً على وزن ربطة الخبز

خفضت شركة “وتد” أسعار المحروقات في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، بسبب تحسن قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر ليتر البنزين والمازوت المستورد بمقدار 15 قرشاً من الليرة التركية، و2 ليرة لاسطوانة الغاز المنزلي.

وفي سياق ذلك، زادت “حكومة الإنقاذ” وزن ربطة الخبز بمقدار 25 غراماً، مع تثبيت السعر الحالي وعدد الأرغفة.

ويأتي ذلك الانخفاض بعد عدة ارتفاعات متتالية للأسعار، بحجة انخفاض قيمة الليرة التركية التي فرضتها “حكومة الإنقاذ”.

ورصد المرصد السوري في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحده، عدة ارتفاعات متتالية حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 76، وبلغ سعر البنزين 5,10 ليرة، وسعر المازوت المستورد إلى 5 ليرات تركية.