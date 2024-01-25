مع تدمير تركيا للمنشآت النفطية.. الحراقات البدائية تعود للعمل في شمال شرق سورية

تتصاعد أعمدة الدخان وتنتشر الانبعاثات الضارة مع عودة حراقات النفط البدائية للعمل، بعد تضرر المنشآت النفطية.

واستخدمت الحراقات البدائية لتكرير النفط واستخراج مشتقاته من المازوت والبنزين وغيرها، منذ الاستيلاء على الآبار النفطية التي كان النظام السوري يستثمرها.

ويشكل الدخان الذي ينتج عن عملية الاستخراج أضرارا صحية لسكان المنطقة القريبة من الحراقات البدائية، وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر الطبيب (و.ك) من أضرار هذه المحطات “الحراقات”، حيث لا تظهر آثارها في القريب العاجل ولا تختفي آثارها مع توقف عمل تلك الحراقات السامة، لكون النفط هو مزيج من المواد الكيميائية، مؤكدا أن تأثير تلك الحراقات وضررها يدومان عشرات السنوات، سواء على الإنسان أو الحيوان وحتى البيئة المحيطة.

ويشير إلى أن بعض الأمراض التي تظهر أعراضها بشكل مباشر على العاملين في هذا المجال هي السل والسرطان والموت اختناقاً بالغازات السامة التي تنتج عن عملية حرق النفط.

ويضيف أن أبناء المنطقة المحيطة، أو العاملين في مجال الحراقات سوف يعانون لسنوات من أمراض مزمنة ، لأن المواد المنبعثة من هذه الحراقات تترسّب في التربة المحيطة في منطقة الحراقات.

كما أن الغيوم تتشبع بالغازات السامة وأمطارها ستكون مضر جداً، وتؤثّر على النباتات والزراعة في المنطقة.

واستهدفت الطائرات التركية بـ 53 ضربة جوية 19 مركزا حيويا استمرارا لتدميرها البنية التحتية في شمال شرق سورية، في منتصف كانون الثاني.

وانقطعت الكهرباء عن عدد البلدات والمدن، وهي 9 مدن: درباسية وعامودا و”تربسبيه” القحطانية، وديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كرجر، وتل حميس والقامشلي، وبلغ عدد القرى التي انقطعت عنها الكهرباء، 2232، وأسفر القصف عن إصابة 7 عمال من العاملين في مجال الطاقة

واستهدفت تركيا البنية التحتية لمناطق شمال وشرق سورية، مما أدى لتضررها بشكل كبير وإخراجها بعضها عن الخدمة بشكل كامل.

وفي عين العرب “كوباني” نفذت تركيا ضربات استهدفت البنية التحتية، مما أسفر عن أضرار كبيرة، وفيما يلي المناطق المستهدفة.