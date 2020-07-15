مع تركيز الجهود الطبية للوقاية من “كورونا”.. أجور العيادات الخاصة تزيد عبء المواطنين في الرقة 

يشتكي مواطنون من مدينة الرقة ارتفاع أجور التحاليل في المخابر والعيادات والمشافي الخاصة، حيث يلجأ المواطنون إليها لقلة الخدمات في المراكز الصحية المجانية، لا سيما عيادات النسائية والداخلية والأعصاب والأقسام التخصصية التي يتم تحويلها إلى مشفى القامشلي أو إلى مناطق نفوذ النظام، تزامنا مع تركيز الدعم على الإجراءات الاحترازية لوباء “كورونا”، مما شكل عبئا أكبر خاصة للطبقة الفقيرة من أهالي الرقة.

وشددت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني من إجراءاتها الاحترازية على المراكز والنقاط والمشافي التي تشرف عليها بشكل مباشر في مدينة الرقة وريفها، حيث افتتحت لجنة الصحة عدة مشافي ومراكز صحية مجانية بنظام طوارئ إسعافية على مدار 24 ساعة.

وأنشأت 4 مراكز في العكيرشي وأبو كبيع ومنطقة الزيارات في ريف الرقة الجنوبي تستقبل نحو 200 حالة مرضية يوميا، و4 مراكز في حمرة ناصر والكرامة وخس عجيل شرق الرقة بمعدل استقبال 150-180حالة مرضية في اليوم.

وفي ريف الرقة الغربي أنشأت 3 مراكز في كل من الخاتونية والسلحبية وكديران بمعدل 100حالة مرضية في اليوم، و3 مراكز في القحطانية والصكورة والرافقة بمعدل150حالة باليوم لكل مركز، و4 مراكز في تل السمن وخنيز وحزيمة والكالطة شمال الرقة.

وافتتحت اللجنة في مركز مدينة الرقة، مستوصف الرشيد بمعدل 250 حالة مرضية في اليوم.

وتقدم تلك المراكز الدعم الصحي للمواطنين بحسب الإمكانيات المتوفرة.