مع تزايد الانفلات الأمني في الساحل السوري.. أهالي يعثرون على جثة طفل في بساتين مدينة اللاذقية

محافظة اللاذقية: عثر على جثة طفل من أهالي حي دمسرخو في مدينة اللاذقية مقتولاً بطلق ناري في الرأس في البساتين الزراعية بمحيط الحي، دون ورود معلومات إضافية.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ النظام عمومًا وفي اللاذقية خصوصًا.

ونشر المرصد السوري، أمس، بأن شاب توفي في اللاذقية شاب متأثرًا بإصابته، جراء تعرضه لعدة طلقات نارية في البطن من قبل مسلحين بالقرب من جامع الخلفاء الراشدين عند حي الدعتور في مدينة اللاذقية، كما أصيب 3 أشخاص آخرين بالرصاص الطائش.

وفي محافظة طرطوس، رمى رجل في قرية عين الجاش، قنبلة على زوجته وأولاده، بعد خلاف عائلي، ما أدى إلى إصابة اثنين من أبنائه وهم شاب وشابة بحالة حرجة في العقد الثالث من العمر