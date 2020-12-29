مع تزايد الانفلات الأمني في السويداء.. مجهولون يقتلون 3 أشخاص قرب بلدة الكفر

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل 3 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار، ليلة أمس، من قبل مسلحين مجهولين، في محيط بلدة الكفر بريف السويداء.

ويأتي ذلك، مع تزايد الانفلات الأمني وعمليات القتل في محافظة السويداء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 23 ديسمبر/كانون الأول، مقتل أخوين اثنين جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق المزرعة – الدور بريف السويداء الغربي.

ووثّق المرصد السوري، في 16 كانون الأول، مقتل امرأة جراء إصابتها برصاص عشوائي على خلفية اشتباك مسلح شهدته مدينة السويداء، بين عناصر من مجموعة تابعة لفصيل محلي مسلح، وبين شخص آخر، أثناء مداهمة المجموعة لمنزل الشخص.