مع تزايد الانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يغتالون عضوًا في حزب البعث الحاكم ويختطفون طفله غربي درعا

محافظة درعا: اغتال مسلحون مجهولون عضو قيادة شعبة “حزب البعث” في بلدة الشجرة وموظف في المركز الثقافي بدرعا، عبر اطلاق النار تجاهه بشكل مباشر، على الطريق الواصل بين اليادودة والمزيريب بريف درعا الغربي، أثناء توجهه إلى أرضه مع ابنه، بينما اختطف المسلحون ابنه الذي يبلغ من العمر 16 عامًا ولاذ المسلحون بالفرار بعد سرقة سيارته الخاصة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1059 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 739، وهم: 207 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 344 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 135 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.