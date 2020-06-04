مع تزايد الانفلات الأمني في محافظة درعا.. 3 عمليات اختطاف خلال اليوم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عمليات اختطاف جديدة في ريف درعا، حيث اختطف مجهولون مواطنا يحمل الجنسية الفلسطينية، في بلدة المزيريب غرب درعا.

على صعيد متصل حاول مسلحون مجهولون اختطاف طفلٍ، في منطقة جلين في ريف درعا، في حين تمكن الطفل من النجاة منهم.

وكان مجهولون حاولوا اختطاف طفلة، اليوم، في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل ولاذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 حزيران يونيو، تزايد أشكال الفلتان الأمني في محافظة درعا، حيث اختطف طفل يبلغ من العمر 14 عاما، في 31 أيار/مايو الفائت، بعد خروجه من منزله في ذنيبة بمدينة إزرع شمال شرق درعا.

ووثق المرصد السوري ارتفاع عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 491، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 323، وهم: 80 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال.