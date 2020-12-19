مع تزايد الانفلات الأمني في مناطق المعابر المائية.. مجهولون يحاولون اغتيال رئيس المجلس المحلي في بلدة الشحيل

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، سيارة كانت تقل رئيس المجلس المدني في بلدة الشحيل بريف دير الزور، ثم فجروا عبوة ناسفة أثناء توقف سيارته أمام أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونجاته

ويأتي ذلك، في إطار تزايد الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ “قسد” عموماً وريف دير الزور الشرقي خصوصاً، تزامناً مع نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتقع بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي على ضفة نهر الفرات، حيث تتواجد المعابر النهرية التي تتحرك بين مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية من البلدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، إصابة شاب مدني يعمل بمحل لـ”الهواتف المحمولة”، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في سوق بلدة ذيبان، كما قتل شابين اثنين برصاص مجهولين بالقرب من مفرق الحصية ضمن بلدة الشحيل.