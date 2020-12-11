مع تزايد الانفلات الأمني في مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات في ريفي حماة وإدلب.. اختطاف فتاتان ومقتل إحداهما في ظروف مجهولة  

عثر أهالي على جثة طفلة من أهالي مدينة مورك بريف حماة تبلغ من العمر 16 عاماً مقتولة وملقاة في منزل مهجور بمدينة حلفايا التي تسيطر عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

والجدير بالذكر أن الطفلة فقدت قبل أيام، فيما أكدت مصادر طبية، بأنها قتلت قبل يومين.

على صعيد متصل، اختطف مجهولون، امرأة من منزلها بمدينة خان شيخون الخاضعة لنفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف إدلب الجنوبي، قبل أيام، وسرقوا مصاغها وما بِحوذتها من ممتلكات شخصية، فيما أفرج الخاطفون عنها بعد ساعات من اختطافها وهي بحالة صحية سيئة وفق ما أفادت به مصادر أهلية في المنطقة.

وتشهد مناطق ريفي حماة الشمالي إدلب الجنوبي والشرقي التي باتت تحت سيطرة قوات النظام وميليشيات متعددة “روسية وإيرانية” انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الاختطاف والسرقة واستغلال الأطفال والنساء في ظل الفقر وسوء الأوضاع الأمنية والخدمية.