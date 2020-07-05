مع تزايد الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مسلح يعتدي على مشفى.. واحتجاجات وتهديدات بإيقاف العمل من المنظمة الداعمة والكوادر الطبية

خرجت مجموعة من أطباء مدينة الباب والمجلس المحلي في وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات الأمنية بحماية الكوادر الطبية في ظل تزايد الانفلات الأمني في المنطقة.

وكان أحد مرافقي المرضى اعتدى بالرصاص الحي على أحد كوادر التمريض داخل مشفى “الفارابي” للأمومة والطفولة بمدينة الباب، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي سياق ذلك، استنكر كل من مشفى “الفارابي” ومنظمة “سيما” الطبية الداعمة له، الاعتداء المسلح على كوادرها في المستشفى بمدينة الباب شرق حلب.

كما قررت إدارة المشفى توقيف العمل استنكارا على الحادثة لمدة يوم أو يومين.

ويعتبر مستشفى “الفارابي” من أهم المستشفيات في مناطق الفصائل الموالية لتركيا، ويختص بالتوليد وأمراض النساء والأطفال.

على صعيد متصل، أصيب مواطنين اثنين في مدينة الباب، إثر إطلاق النار عليهما بعد مشادة كلامية مع مسلحين من سكان المدينة.