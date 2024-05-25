مع تزايد التغلغل الإيراني.. اغتيال شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق

محافظة دمشق: دوى انفجار عنيف في دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في شارع الإسكان بمنطقة المزة اوتستراد، ما تسبب بمقتل شخص مجهول الهوية داخل السيارة، وحريق 3 سيارات وتفحمها كانت مركونة في موقع التفجير.

وشهدت منطقة المزة أوتستراد، منذ نيسان 2024 نشاطا في سوق العقارات، وإقبال للإيرانيين عبر الوسطاء لشراء المنازل والشقق الفخمة في محيط السفارة الإيرانية.

وفي 13 نيسان، سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة نوع “جيب” سوداء اللون في ساحة الهدى بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من 2 كم من السفارة الإيرانية بمنطقة المزة في العاصمة دمشق، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

ويقطن في المنطقة الكثير من الشخصيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية بالإضافة لضباط من قوات النظام.

وأثار صوت الانفجار الذي سمع حالة من الرعب الشديد بين المدنيين في المنطقة بعد توارد أنباء عن سبب الصوت الذي سمع بأنه نتيجة قصف إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق، فيما أكد نشطاء المرصد السوري عدم وجود أي قصف على المنطقة.