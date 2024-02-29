مع تزايد الجرائم بمناطق النظام.. مقتل مواطن بهجوم في ريف حمص

فارق مواطن الحياة وأصيب آخر، نتيجة هجوم لمسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، أطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من المواطنين ممن يقومون بنقل مادة الحليب من ريف ناحية جب الجراح إلى مدينة حماه في محيط قرية أبو التبابير بريف حمص الشرقي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 53 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 55 شخص، هم: 3 أطفال، و10 مواطنات، و41 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 16 جريمة في درعا راح ضحيتها 11 رجل وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 7 رجال وطفل و3 سيدات.

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.