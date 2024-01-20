مع تزايد الجرائم ضمن مناطق النظام.. 3 أشخاص يفارقون الحياة في جريمتين باللاذقية وحمص

محافظة حمص: عثر أهالي على شاب ينحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، مقتول وعلى جثته آثار طلقات نارية في منطقة الصدر، في منطقة عين التينة على أطراف المدينة، دون معرفة القاتل وأسباب ودوافع القتل.

على صعيد متصل، عثر أهالي على جثتين إحداهما لشاب في العقد الثالث والآخر في العقد الرابع من العمر، في جرف صخري بمنطقة الشقوق التابعة لحرف المسيترة بريف القرداحة، وقدر زمن مقتلهما قبل 3 أيام، دون معرفة القاتل وأسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 20 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 21 شخص، هم: طفلان، و4 مواطنات، و15 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 6 جرائم في درعا راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلين

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

-جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان