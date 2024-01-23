مع تزايد الجرائم في مناطق النظام.. مقتل مواطن بالرصاص في ريف درعا

مع تزايد الجرائم في مناطق النظام.. مقتل مواطن بالرصاص في ريف درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في بلدة معربة شرقي درعا، مما أدى لمقتله على الفور.

الجدير ذكره أنه كان عنصراً سابقاً في الفصائل المعارضة للنظام قبيل سيطرة الأخير على المحافظة منتصف عام 2018، وعاد بعدها إلى حياته المدنية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 23 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 24 شخص، هم: 3 أطفال، و4 مواطنات، و17 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 7 جرائم في درعا راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل