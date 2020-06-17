مع تزايد الرفض الشعبي لوجود الميليشيات الإيرانية في جنوب سورية.. مواطنون يتظاهرون في مدينة طفس

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج مواطنون في مدينة طفس غرب درعا، في مظاهرة مسائية، اليوم، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام وطرد الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية، وهتف المتظاهرون للمدن الثائرة ضد نظام الأسد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 حزيران/يونيو، كتابات وعبارات مناوئة للنظام السوري والإيرانيين، خطها مجهولون على جدران أحياء ومدارس في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، حيث جاء في بعض تلك العبارات “لا للاحتلال الإيراني، إيران تطلع برا” و”إما المعتقلين وإما الحرب”.

وكان المرصد السوري رصد في 12 حزيران، خروج عشرات المواطنين بمظاهرتين اثنتين، الأولى في درعا البلد بمدينة درعا والثانية في بلدة الجيزة بريفها، حيث طالب المتظاهرون من خلالها بـ”إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية وإسقاط النظام السوري والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في أقبيته”، بالإضافة لهتافهم بشعارات أكدوا من خلالها على وقوفهم إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للنظام ورأسه في محافظة السويداء.