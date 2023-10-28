مع تزايد الفوضى ضمن مناطق “قسد”.. مقتل مواطن بمشاجرة في ريف دير الزور

مع تزايد الفوضى ضمن مناطق “قسد”.. مقتل مواطن بمشاجرة في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل شخص، برصاص أحد أبناء عمومته، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما تحولت إلى اقتتال، في بلدة جديد بكارة بريف ديرالزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 116 اقتتال، أسفرت عن مقتل74 شخص بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 144 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

–82 في دير الزور أسفر عن مقتل 42 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 82 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

– 10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

– 19 في الرقة، أسفر عن مقتل 17 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.