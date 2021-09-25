مع تزايد الفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يختطفون مواطناً من مكتبه في مدينة الباب

مع تزايد الفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يختطفون مواطناً من مكتبه في مدينة الباب

محافظة حلب: اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “بيك آب” مساء اليوم، مواطنًا من مكتبه العقاري في وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، واقتاده الخاطفون إلى جهة مجهولة.

وفي 12 أيلول، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إقدام 3 مسلحين مجهولين يستقلون سيارة “سنتافيه”، اختطفوا مواطن في وضح النهار في شارع “زمزم” وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد أن أطلقوا النار تجاهه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، فيما اقتاده الخاطفون إلى جهة مجهولة.