مع تزايد الهجمات على القواعد الأمريكية.. تدريبات عسكرية لقوات “التحالف الدولي” و”قسد” في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور

محافظة دير الزور: دوت انفجارات عنيفة هزّت ريف دير الزور الشمالي، ناجمة عن تدريبات عسكرية استخدم خلالها المدفعية الثقيلة، بين قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، في قاعدة التحالف في حقل كونيكو للغاز شمالي دير الزور، وتأتي تلك التدريبات لرفع القدرات القتالية للجنود، في ظل تزايد الهجمات التي تطال القواعد الأمريكية، حيث بلغت 22 هجوما خلال 16 يوما.

وأشار المرصد السوري في 3 تشرين الثاني الجاري إلى سماع دوي انفجارات عنيفة، في منطقة قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي”، شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع “للتحالف” في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن سبب الانفجارات وتزامنت أصوات الإنفجارات مع استهداف قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، 10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية.