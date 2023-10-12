مع تزايد حالات التخلي عن أطفال حديثي الولادة.. أهالي يعثرون على رضيع في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي

مع تزايد حالات التخلي عن أطفال حديثي الولادة.. أهالي يعثرون على رضيع في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي

محافظة ديرالزور: عثر أهالي على طفل حديث الولادة، وضع بجانب بناء البلدية في بلدة الجرذي الشرقي في ريف ديرالزور الشرقي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

ووثق نشطاء المرصد السوري 51 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام الجاري، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

-22 حالات في مناطق النظام

-24 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

– 3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

– حالتان ضمن مناطق نفوذ “هيئة “تحرير الشام”