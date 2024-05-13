مع تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة.. أهالي يعثرون على رضيعة في إدلب

مع تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة.. أهالي يعثرون على رضيعة في إدلب

محافظة إدلب: عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة، تخلى عنها ذويها لأسباب غير معروفة، ملقاة على طرف شارع في مدينة إدلب، ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة، لأسباب عديدة، منها بسبب العلاقات غير الشرعية، ولأسباب اقتصادية ومعيشية.

ووثق نشطاء المرصد السوري 21 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 12 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، اثنان منهم عثر عليهما ميتين.

– 4 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

– 2 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”

– 2 ضمن مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون”