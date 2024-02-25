مع تزايد حالات التخلي عن الرضع.. المرصد السوري يوثق منذ بداية شباط 5 حالات 4 منها ضمن مناطق قسد

تتزايد في سورية حالات رمي الأطفال حديثي الولادة أمام المساجد والمشافي والأماكن المهجورة، أملاً في أن تتكفل بالرضيع إحدى العائلات ليعيش ظروفاً أفضل.

ووثق المرصد السوري منذ بداية شهر شباط 5 حالات تخل عن الأطفال حديثي الولادة

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

4 ضمن مناطق قسد

1 ضمن مناطق درع الفرات

تفاصيل الحالات التي تخلى عنهم ذويهم منذ بداية شباط الجاري:

-15شباط، عثر أهالي على طفل حديث الولادة في منطقة نائية بقيصرية سلمان التابعة لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة سوريا الديمقراطية.

-15شباط، عثر أهالي على طفل حديث الولادة، ملقى على شارع بمدينة إعزاز شمال حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

-23 شباط، عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة تخلى عنها ذويها، حيث قامت سيدة عشرينية بوضعها أمام مسجد الشهداء في مدينة الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذهبت بحجة شرب الماء ولاذت بالفرار.

-23شباط، عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة غير معروفة النسب في بلدة محيميدة بريف ديرالزور الغربي، وضعها مجهولون بجانب مسجد “البشير” ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

-23 شباط، عثر أهالي على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه ملقى بجانب باب المسجد الكبير في مدينة الدرباسية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة الشمالي.