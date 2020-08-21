مع تزايد حالات الخطف في جنوب سورية.. مجهولون يختطفون شابا وسط مدينة طفس

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، شابا وسط مدينة طفس بريف درعا، اليوم، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 16 آب/أغسطس، بأن مجهولين اختطفوا رجلا من أبناء ريف درعا، على طريق الغارية الشرقية المسيفرة في ريف درعا.

كما اختطف مجهولون شابا في ريف درعا الغربي، أثناء رعيه الأغنام في منطقة جلين بريف درعا الغربي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق، اليوم، بأن مجموعة مسلحة خطفت عنصرين من قوات النظام مطلع الشهر الجاري أثناء توجههما إلى ثكنتهما العسكرية في “الفرقة 15” الواقعة في قرية “المجدل” بريف السويداء الغربي، وبقي مصيرهما مجهولا منذُ اختفاءهما.

كما اختطف مسلحون مجهولون، في 29 تموز الفائت، فتاة في بلدة “المزيريب” الواقعة في القطاع الغربي من محافظة درعا، بعد إجبارها على الصعود بسيارتهم تحت تهديد السلاح، ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة.