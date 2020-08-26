مع تزايد حالات الخطف في جنوب سورية.. مجهولون يختطفون متعاونا مع “حزب الله” اللبناني في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مجهولون شابا متعاونا مع “حزب الله” اللبناني، من بلدة جملة على طريق سحم الجولان-الشجرة، دون ورود معلومات عن الجهة الخاطفة.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا عنصرا في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، في 22 آب/أغسطس، من بلدة جلين في ريف درعا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، شابا وسط مدينة طفس بريف درعا، في 21 آب/أغسطس، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 16 آب/أغسطس، بأن مجهولين اختطفوا رجلا من أبناء ريف درعا، على طريق الغارية الشرقية المسيفرة .

كما اختطف مجهولون شابا في ريف درعا الغربي، أثناء رعيه الأغنام في منطقة جلين بريف درعا الغربي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.