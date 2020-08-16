مع تزايد حالات الخطف في جنوب سورية.. مجهولون يختطفون شخصين من ريف درعا

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مجهولين اختطفوا رجلا من أبناء ريف درعا، مساء اليوم، على طريق الغارية الشرقية المسيفرة في ريف درعا.

كما اختطف مجهولون شابا في ريف درعا الغربي، صباح اليوم، أثناء رعيه الأغنام في منطقة جلين بريف درعا الغربي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق، اليوم، بأن مجموعة مسلحة خطفت عنصرين من قوات النظام مطلع الشهر الجاري أثناء توجههما إلى ثكنتهما العسكرية في “الفرقة 15” الواقعة في قرية “المجدل” بريف السويداء الغربي، وبقي مصيرهما مجهولا منذُ اختفاءهما.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الخاطفين اتصلوا بذوي الشابين، أمس الأول، وطالبوا بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما.

كما هدد الخاطفون ذوي العنصرين بقتلهم في حال عدم دفعهم المبلغ المطلوب.