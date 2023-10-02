مع تزايد حالات الخطف في درعا.. مجهولون يختطفون طفلة بعد خروجها من المدرسة في الريف الغربي

مع تزايد حالات الخطف في درعا.. مجهولون يختطفون طفلة بعد خروجها من المدرسة في الريف الغربي

محافظة درعا: أقدم مجهولون يستقلون سيارة نوع “كيا ريو” على اختطاف طفلة بعمر الـ 10 سنوات من مدينة نوى بريف درعا الغربي، عقب خروجها من المدرسة، في حين غادروا المنطقة إلى جهة مجهولة.

وتنتشر عمليات الخطف في مناطق النظام بداعي الفدية أو لأسباب أخرى.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

ووثق المرصد السوري في 29 من أيلول الفائت، أن أفراد عصابة، اختطفوا شاب ينحدر من بلدة عتمان بريف درعا الشمالي، كما سرقوا سيارته التي كان يستقلها، بالقرب من بلدة جلين غرب درعا.