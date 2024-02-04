مع تزايد حدة هجمات “التنظيم”.. المقاتلات الحربية الروسية تنفذ غارات جوية على مواقع “التنظيم” في باديتي الرصافة ودير الزور

دوت انفجارات عدة في البادية السورية، نتيجة ضربات جوية نفذتها المقاتلات الحربية الروسية على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في باديتي الرصافة ودير الزور في عمق البادية السورية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، رصد بتاريخ 2 شباط الجاري تنفيذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

وبالتوازي مع الهجوم، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات على مواقع في بادية تدمر يعتقد أن خلايا “التنظيم” يتحصنون بها.