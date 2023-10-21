مع تزايد حوادث العنف في درعا.. مجهولون يستهدفون مواطنا في الريف الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا من مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، أثناء قيادته لدراجته النارية في الحي الغربي من المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة واحتراق الدراجة قبل نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن أهالي عثروا على جثة شاب أعدم ميدانيا بعدة طلقات نارية، وألقيت جثته على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي.

وينحدر القتيل من بلدة عمورية في ريف درعا الغربي، وهو متعاون مع “الفرقة الرابعة”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 424 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 341 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-145 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.