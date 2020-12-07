مع تزايد سرقة السيارات والانفلات الأمني في محافظة إدلب.. هيئة تحرير الشام تلقي القبض على إحدى العصابات

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمكنت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات، في مدينة إدلب وريفها، بعد أن تزايد معدل السرقات وتشليح السيارات بشكل كبير جداً خلال الأيام والأسابيع الفائتة، بينما رصد المرصد السوري صباح اليوم، سرقة سيارة نوع “سانتفيه” من قبل مسلحين مجهولين، قرب طريق إدلب-باب الهوى في ريف إدلب الشمالي.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مجهولين سرقوا، فجر اليوم، متجراً لبيع العسل في سوق مدينة إدلب.

وتتزايد مظاهر الانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، رغم انتشار قوى الشرطة والأمن التابع لهيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 1 ديسمبر/كانون الأول، محاولة سطو مسلح نفذها مسلحون مجهولون في مدينة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، ما أدى إلى إصابة مواطن يعمل صرافاً للعملات.