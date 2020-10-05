مع تزايد سطوة الميليشيات المسلحة في حمص وريفها.. مقتل شخص برصاص عناصر “الدفاع الوطني”.. و”الميليشيات الإيرانية” تستهدف سيارات مدنية في البادية الشرقية

محافظة حمص-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون يرجح أنهم من الميليشيات الإيرانية، في 3 أكتوبر الجاري، سيارة رفضت الوقوف على حاجز أمني عند مفرق بلدة القريتين بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى إصابة طفل وامرأة بجروح خطيرة وهم من “عشيرة بني خالد”.

على صعيد متصل، استهدفت الميليشيات الإيرانية بالرصاص سيارة تقل 11 مواطناً، بعد استهدافها بقذيفة صاروخية، في منطقة الدوة شرقي حمص، دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، مشاجرة بين عنصرين من قوات الدفاع الوطني في حي العباسية بمدينة حمص، ما أدى إلى مقتل شخص في العقد الخامس من العمر، نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس.