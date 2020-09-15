مع تزايد عدد الإصابات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. “حكومة الإنقاذ” تصدر تعيماً لإغلاق أماكن التجمعات البشرية

أصدرت “حكومة الإنقاذ” تعميماً تطالب من خلاله، إغلاق صالات الأفراح وأماكن الألعاب الجماعية، والمسابح العامة، والمعاهد التعليمية الخاصة، وإغلاق الملاعب والصالات الرياضية، إضافة إلى تحديد عمل المطاعم اقتصار دورهم على تقديم الوجبات الخارجية فقط.

وكلفت “حكومة الإنقاذ” الوزارات والجهات العامة بمتابعة هذا التعميم بحسب الاختصاص، للتنفيذ خلال 48 ساعة، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد حسب ظروف وانتشار وباء “كورونا”.

وشهدت مناطق شمال غرب سوريا ارتفاعا تدريجياً بعدد الإصابات حتى وصل إلى مستويات خطيرة، تزامنا مع الأوضاع السيئة في المراكز الطبية والمشافي.

وسجلت السلطات الصحية، أمس، 80 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، حيث تعد الحصيلة الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في مناطق شمال غرب سورية، بينما تم تسجيل 7 حالات شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 103 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 345 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.